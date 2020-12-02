Tarihi değirmen taşı ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığından şüphelendikleri S.D.'yi takibe aldı.

KOM ekipleri şüphelinin kullandığı kamyoneti merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda durdurarak arama yaptı. Aracın kasasını inceleyen polis, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen değirmen taşı buldu. İki parça halindeki objeye el koyan polis, sürücü S.D.'yi gözaltına aldı.

İNCELEME YAPILACAK

Polis, tarihi eser niteliğindeki taşları ise Adana Müze Müdürlüğüne götürerek hangi döneme ait olduğunun ve sahte olup olmadığının belirlenmesini talep etti. Müzeden gelen ilk incelemede taşların değirmen taşı olabileceği tarihi eser olarak değerlendirilebileceği ancak sahte mi gerçek mi ve hangi döneme ait olduğu yapılan incelemeden sonra ortaya çıkacağı yönünde oldu.