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’da trafik kazası: 1 yaralı

'da alt geçitte meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 2.12.2020 15:58 ABONE OL
Trabzon’da trafik kazası: 1 yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesindeki alt geçitte öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın içinde bulunan sürücü, ağır yaralandı.

Rize istikametinden Trabzon istikametine giderken Kaşüstü mahallesindeki bulunan alt geçitte Ahmet Aydın (32) yönetimindeki 61 SB 496 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan itfaiye musluklarına çarparak takla attı.

Kazada hurdaya dönen araç içerisindeki sürücü Aydın ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Aydın'ı güçlükle çıkarttı. Evli ve bir çocuk babası olan Aydın, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köprübaşı Belediyesinde çalıştığı öğrenilen Aydın'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Trabzon’da trafik kazası: 1 yaralı
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