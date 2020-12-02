TSE harici maske satılmayacak

Gaziantep Valiliği tarafından TSE standartlarına uygun olmayan maskelerin satışının yasaklanmasının ardından İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri maske denetimlerine başladı.

Gaziantep İl Ticaret Müdürü İsmail İncesoy, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararla birlikte şehir merkezindeki alışveriş merkezleri başta olmak üzere tüm esnafta maske satışların denetimlerine başladıklarını bildirdi. Gaziantep'te 60'ın üzerinde firmanın maske üretimi yaptığını belirten İncesoy, bugüne kadar sadece 7 firmanın TSE uygunluğu için başvurunu yaptığını açıkladı.

Eczane ve marketlerin dışında pek çok esnafın da maske satışı yaptığına dikkat çeken İncesoy, "Sayın Valimizin İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda gündeme getirip kararlaştırılmasından sonra TSE belgesi olmayan maskelerin satışı yasaklandı. Para kazanmak uğruna insan sağlığını hiçe sayan kişiler tarafından piyasaya sürülen bu maskelerin hiçbir koruyucu özelliği de bulunmuyor" dedi.

Şehir merkezinde ekiplerinin denetimlere başladığını, standartlara uygun olmayan maske satan firmalara uyarıda bulunarak tutanak tutulduğunu belirten İncesoy, "Yasak kararıyla birlikte standartlara uygun olmayan ürünleri satanlar hakkında hem Ticaret Kanunu hem de Hıfzıssıhha Kanunu gereği işlem yapılacak" diye konuştu.