Tunceli’de 56 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık İlçesi'nde 32, Hozat'ta 19 ve Pülümür'de 5 olmak üzere toplam 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çok sayıda ekiple çalışma başlattı.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Pülümür İlçesi'ne bağlı bin 900 rakımlı Cankurtaran mevkiinde de trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda karla mücadele ve tuzlama çalışması yaparken, sürücülere buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiği yönünde de uyarılarda bulunuldu.