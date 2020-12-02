Tunceli’de feribotlara kısıtlama düzenlemesi

Tunceli'nin Pertek İlçesi'nde 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olan yeni düzenlemeye göre hafta içi ilk feribot 06:00'da Pertek İskelesi'nden, 06:30'da ise Elazığ iskelesinden hareket edecek.

Saat 21:00'a kadar yarım saat arayla karşılıklı sefer yapacak feribotlar, bu saatten sonra 21:00'da Pertek iskelesinden 22:00'da Elazığ iskelesinden, 22:00'da Pertek, 00:00'da ise Elazığ iskelesinden seferlerini yapacak.

Saat 00:00'dan sonra sabah 06:00'a kadar acil durumlar için belediye feribotu çalışacak.

Tüm gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonları ise ilk feribot Pertek iskelesinden 07:30'da, Elazığ iskeleden ise 08:00'da hareket edecek.

Bu saatten sonra feribotlar, 12:00'da Pertek, 16:00 Elazığ, 18:00 Pertek, 19:00 Elazığ, 19:00 Pertek, 20:00 Elazığ iskeleden hareket edecek

Hafta sonu da saat 20:00'dan sonra acil durumlar için belediye feribotu çalışacak.

Çemişgezek ile Elazığ arasındaki feribotların çalışma saatleri ise, hafta için Çemişgezek iskeleden ilk feribot 07:00, Elazığ'dan 07:30'da hareket edecek ve saat 20:00'a kadar birer saat arayla karşılıklı sefer yapılacak şekilde düzenlendi.

Hafta sonları ise Çemişgezek iskeleden saat 08:00, Elazığ'dan 08:30 ilk seferleri yapacak feribotlar, son seferlerini 17:00'da Çemişgezek iskeleden, 17:30'da ise Elazığ iskeleden gerçekleştirecek.