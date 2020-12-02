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’de feribotlara kısıtlama düzenlemesi

’nin Pertek ve Çemişgezek İlçeleri ile arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan belediye ile özel feribotların hareket saatleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden düzenlendi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 2.12.2020 10:24 ABONE OL
Tunceli’de feribotlara kısıtlama düzenlemesi

Tunceli'nin Pertek İlçesi'nde 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olan yeni düzenlemeye göre hafta içi ilk feribot 06:00'da Pertek İskelesi'nden, 06:30'da ise Elazığ iskelesinden hareket edecek.

Saat 21:00'a kadar yarım saat arayla karşılıklı sefer yapacak feribotlar, bu saatten sonra 21:00'da Pertek iskelesinden 22:00'da Elazığ iskelesinden, 22:00'da Pertek, 00:00'da ise Elazığ iskelesinden seferlerini yapacak.

Saat 00:00'dan sonra sabah 06:00'a kadar acil durumlar için belediye feribotu çalışacak.

Tüm gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonları ise ilk feribot Pertek iskelesinden 07:30'da, Elazığ iskeleden ise 08:00'da hareket edecek.

Bu saatten sonra feribotlar, 12:00'da Pertek, 16:00 Elazığ, 18:00 Pertek, 19:00 Elazığ, 19:00 Pertek, 20:00 Elazığ iskeleden hareket edecek

Hafta sonu da saat 20:00'dan sonra acil durumlar için belediye feribotu çalışacak.

Çemişgezek ile Elazığ arasındaki feribotların çalışma saatleri ise, hafta için Çemişgezek iskeleden ilk feribot 07:00, Elazığ'dan 07:30'da hareket edecek ve saat 20:00'a kadar birer saat arayla karşılıklı sefer yapılacak şekilde düzenlendi.

Hafta sonları ise Çemişgezek iskeleden saat 08:00, Elazığ'dan 08:30 ilk seferleri yapacak feribotlar, son seferlerini 17:00'da Çemişgezek iskeleden, 17:30'da ise Elazığ iskeleden gerçekleştirecek.

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Tunceli’de feribotlara kısıtlama düzenlemesi
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