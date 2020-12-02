Uludağ’da donarak ölen dağcılar unutulmadı

Uludağ'da donarak ölen dağcılar 37 yaşındaki Efe Sarp ve 31 yaşındaki Mert Alpaslan'ın arkadaşı olan ve o gün işi olduğu için onlarla zirve yürüyüşüne katılmayan Ömer Yavuz, sosyal medya üzerinden arkadaşlarını andı.

Efe Sarp ile geçen yıl 12 Kasım'da Uludağ Zirvesine düzenledikleri bir yürüyüşte çektirdiği fotoğrafla paylaşım yapan Yavuz "Aramızdan ayrılalı tam bir yıl oldu Efelerin Efesini kaybedeli...1 Aralık 2019 günü sabahı sisler arasında kaybolurken gördük son kez onları. Uludağ'ın buz gibi fırtınalı havasında kayboldular Mert ile. O hava şartlarında yaşamak için çok ama çok mücadele ettiler doğaya karşı. Maalesef başarılı olamadılar yenik düştüler. Arama çalışmalarının 17. gününde bulunmuşlardı. Birçok insan bu olaydan çok ama çok etkilendi. Çok konuşulanlar oldu, acımasızca eleştirenler oldu onları, daha neler neler o dönemde... Yazılacak çizilecek ders alınacak o kadar olaylar var ki bu yaşadığımız talihsiz olaydan. Sonuçta 2 can kardeşimizi, arkadaşımızı, dostumuzu kaybettik... Rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin." dedi.