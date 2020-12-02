Vali Çuhadar’ın 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Birleşmiş Milletler'in tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla 3 Aralık tarihini Dünya Engelliler Günü olarak kabul ettiğini hatırlatan Vali Çuhadar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade, sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket eden Devletimiz; engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi düzenlemeler yapmış ve hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilme imkânı sağlanmıştır. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Engelli kardeşlerimiz gerekli koşullar sağlandığında, sosyal ve fiziki engeller kaldırıldığında, kendilerine güvenilip fırsat verildiğinde, sanattan spora, eğitimden girişimcilik ve üretime kadar her alanda gurur verici başarılara imza atarak Devletimizin ve milletimizin onlara olan desteğine fazlasıyla karşılık verdiklerine memnuniyetle şahit olmaktayız.

Bizde Valiliğimiz koordinasyonunda; başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız.

Bu vesile ile engellerin hep birlikte çalışarak aşılacağı engelsiz bir dünya temennisiyle öncelikle ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim başta olmak üzere tüm engelli bireylerin "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nü kutlar sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim."