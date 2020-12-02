Yaptığını sosyal medyada paylaşınca aracından oldu! Drift atan sürücünün ehliyeti ve aracı elinden alındı

Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi üzerinde aracıyla trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı belirlenen 34 JOB 97 plakalı araç sürücüsü Enes T. ve 34 UP 2000 plakalı araç sürücüsü Burak G. gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği polislerince sosyal medya üzerinden yapılan çalışmalarda ekipler kısa sürede araç sürücüsüne ulaştı. 34 UP 2000 plakalı araç sürücüsü Burak G. 'e 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-DRİFT-) maddesinden 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.

Drift atan sürücünün ehliyeti ve aracı elinden alındı | Video

HEM DRIFT HEM EGZOZ'DAN CEZA YEDİ

34 JOB 97 plakalı araç sürücüsü Enes T. 'e 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın yönünün ani olarak değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-DRİFT-) maddesinden 6 bin 141 lria ve 32/3 (ABARTH EGZOZ ) maddesinden bin 228 lira olmak üzere toplam 7 bin 369 lira cezai işlem uygulandı. 34 JOP 97 plakalı araç trafikten men edilmiştir.

ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Enes T. ve Burak G. 'in sürücü belgeleri 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi. Sürücü Burak G. ve Enes T. 'e TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Küçükköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.