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Yaya önceliği denetimleri sıklaştırıldı

’ta Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya önceliğine yönelik denetim yapıldı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 2.12.2020 14:16 ABONE OL
Yaya önceliği denetimleri sıklaştırıldı

Zonguldak'ın ilçelerinden Devrek'te yayaların ve sürücülerin yapmış oldukları kural ihlallerinin önüne geçilmesi, trafik ve yaya güvenliği ile bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla "Yaya Önceliği" konusunda denetimler yapıldı.

Devrek Cumhuriyet Alanı'ndaki yaya geçinde yapılan denetimde, yayalara ve sürücülere gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve broşür dağıtıldı. Ekipler, vatandaşları yaya geçidi kullanımı konusunda hem bilgilendirdi hem de uyardı.

Ekipler, araçları durdurarak sürücülere de broşür verdi ve emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti.

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Yaya önceliği denetimleri sıklaştırıldı
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