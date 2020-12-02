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Yorgana emdirilen uyuşturucuyu, hassas burun ‘Avcı’ buldu

’da, yorgana emdirilen ve gramı 500 liradan satılan 8 kilogram metamfetami maddesi hassas burun narkotik köpeği Avcı’nın dikkatiyle yakalandı.

Giriş Tarihi: 2.12.2020 14:24 Son Güncelleme: 2.12.2020 14:40 ABONE OL
Yorgana emdirilen uyuşturucuyu, hassas burun ‘Avcı’ buldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarma merkezine İran'dan gönderilen yüklü miktarda uyuşturucunun Avustralya'nın Sidney kentine gönderileceği bilgisine ulaştı.

Kargo firmasına giden narkotik ekipleri işyerinde arama yaptı. "Avcı" isimli Narkotik köpeği kargo gönderileri üzerinde yaptığı aramada, üzerinde herhangi bir barkod ya da gönderi bilgisi bulunmayan fermuarlı şeffaf yorgan kılıfına tepki verdi. Kılıfı açarak yorganı kontrol eden narkotik polisi, yorgana emdirilmiş 8 kilogram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

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Suçüstü yakalanan İran uyruklu Farsad Amiri ile birlikte uyuşturucunun yurtdışına gönderilmesi amacıyla birlikte hareket ettiği diğer şüphelilerden aldığı paraya ait banka dekontu, kargonun İran üzerinden Türkiye'ye geldiğine dair kargo evrakları ve uyuşturucu madde ticaretin elde edilen 8 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ömer Çetin/SABAH

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Yorgana emdirilen uyuşturucuyu, hassas burun ‘Avcı’ buldu
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