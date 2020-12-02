Yorgana emdirilen uyuşturucuyu, hassas burun ‘Avcı’ buldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarma merkezine İran'dan gönderilen yüklü miktarda uyuşturucunun Avustralya'nın Sidney kentine gönderileceği bilgisine ulaştı.
Kargo firmasına giden narkotik ekipleri işyerinde arama yaptı. "Avcı" isimli Narkotik köpeği kargo gönderileri üzerinde yaptığı aramada, üzerinde herhangi bir barkod ya da gönderi bilgisi bulunmayan fermuarlı şeffaf yorgan kılıfına tepki verdi. Kılıfı açarak yorganı kontrol eden narkotik polisi, yorgana emdirilmiş 8 kilogram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Yorgana emdirilen uyuşturucu, Ankara’da yakalandı | Video
KURYEDEN 8 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ
Suçüstü yakalanan İran uyruklu Farsad Amiri ile birlikte uyuşturucunun yurtdışına gönderilmesi amacıyla birlikte hareket ettiği diğer şüphelilerden aldığı paraya ait banka dekontu, kargonun İran üzerinden Türkiye'ye geldiğine dair kargo evrakları ve uyuşturucu madde ticaretin elde edilen 8 bin lira ele geçirildi.