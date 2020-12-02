Yorgana emdirilen uyuşturucuyu, hassas burun ‘Avcı’ buldu

Kargo firmasına giden narkotik ekipleri işyerinde arama yaptı. "Avcı" isimli Narkotik köpeği kargo gönderileri üzerinde yaptığı aramada, üzerinde herhangi bir barkod ya da gönderi bilgisi bulunmayan fermuarlı şeffaf yorgan kılıfına tepki verdi. Kılıfı açarak yorganı kontrol eden narkotik polisi, yorgana emdirilmiş 8 kilogram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yorgana emdirilen uyuşturucu, Ankara’da yakalandı | Video