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Yüksekova'da operasyonu: Tam 157 kilo!

'nin Yüksekova İlçesi Orman Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında 310 adet preslenmiş kalıp halde 157 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Giriş Tarihi: 2.12.2020 20:23 ABONE OL
Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu: Tam 157 kilo!

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Kasım tarihi Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Orman Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın bagaj kısmında yapılan aramada 310 adet preslenmiş kalıp halde 157 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Aynı tarihte şehir merkezinde Depin Polis Kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada ise aracın bagaj kısmında stepne içerisinde 7 paket halinde 1 kilo 866 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruştur başlatıldı.

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Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu: Tam 157 kilo!
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