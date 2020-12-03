263 tedbirsize ceza 39 gözaltı

Koronavirüs salgınının, yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda, vatandaşın uygulanan kısıtlama ve alınan tedbirlere uymalarını sağlamak amacıyla günlük denetimler gerçekleştiriliyor. Kocaeli'nde bu kapsamda Çarşamba günü gerçekleştirilen denetimlerde bin 289 iş yeri denetlendi, 14 bin 363 kişi kontrol edildi. Denetimlerde, karantina ihlali yapan 16, maske takma kuralına uymayan 130, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, yasaklanan yerlerde sigara içen 42, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 59 kişi ile tedbir levhası bulundurmayan 4, belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 4 işletmenin sahibi olmak üzere toplamda 263 kişiye para cezası uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı. Salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise 1322 aracın kontrolü sağlandı.