500 milyonluk vurgun yapan çetenin para balyaları ortaya çıktı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ait biri inşaat halinde toplam 150 milyon lira değerindeki üç otel, lüks semtlerde değeri 200 milyon liraya yakın 87 gayrimenkul, değişik marka ve modelde değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 41 araca el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1.5 milyon avro, 200 bin dolar, 150 bin lira ile 5 kilograma yakın altın, 20-25 Rolex marka kol saati, 5 değişik çap ve ebatlarda ruhsatsız silah ele geçirildiği belirtildi. Ekiplerce, toplam 500 milyon lira değerinde gayrimenkul, araç, altın, değerli saat ve nakit paraya el konulduğu kaydedildi. 48 adrese baskın düzenleyen polis 35 kişiyi gözaltına aldı.

PARALARI KURYELERLE TÜRKİYE'YE GETİRMİŞLER

Çalışma yöntemi ve işleyişi deşifre edilen, liderliğini Amar S'nin, yöneticiliğini ise Firaz D., Serdar M, Halit D, Halil Ç. ve Hikmet S'nin yaptığı suç örgütünün çağrı merkezleri kurarak iletişim kurduğu, Alman vatandaşlarının para ve ziynet eşyalarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtası ile Türkiye'ye getirdikleri anlaşıldı. Suç gelirlerini örgütün yönetici veya üyeleri ile yakınları adına menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemi ile aklama yoluna gittikleri öğrenildi.