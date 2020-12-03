Açılırsa o reklam tarih olacak

Türkiye'nin 81 ili, 914 İlçesi'nde toplam 9 bin adet şubesi bulunan bir market zincirinin Bozcaada'da yer kiralayıp ruhsat için Belediye'ye başvurması Ada halkını ikiye böldü. Bazı vatandaşlar yerel marketlerin çok pahalı olmasından dert yakınarak zincir marketin adaya gelmesiyle pazar dengesini sağlayacağını söylerken; esnaf ise, zincir marketin kendilerine ve ilçenin dokusuna zarar vereceğini iddia ederek zincir marketi adada istemedi.

YER KİRALADI FAKAT RUHSAT ALAMADI

Türkiye'de sadece Bozcaada'da şubesi olmayan bir market zinciri, geçtiğimiz aylarda "Türkiye'nin tüm ve ilçelerinde" sloganının altına "Bozcaada hariç" yazmasını sonlandırmak adına eski bir şaraphane binasını kiralayarak şube açmak için kolları sıvadı. Mağazanın tadilat çalışmalarına başlayan yetkililer ruhsat için belediyeye başvurdular.

MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Ruhsat konusunda Belediye'deki prosedürlerin yavaş işlemesi, meclisten olumlu kararın çıkmaması zincir market ile Belediye'yi karşı karşıya getirdi. Bir türlü istediği ruhsatı alamayan market zinciri, konuyu yargıya taşıdı.

ADA SAKİNLERİ İSTİYOR

Mobil araçla adada hizmet vermeye devam eden market zinciri, adada şube açmak için mahkeme sonucunu beklerken ada sakinleri zincir markete yeşil ışık yaktı. Yerel esnafın fiyatlarının çok yüksek olmasından dert yakınan ada sakinleri, " Yerel esnafımız adaya zincir marketin girmesini istemiyor. Fiyatlarının uygun olduğunu iddia ediyorlarsa zincir markete neden karşı çıkıyorlar. Biz ada sakinleri olarak zincir bir marketi adamızda görmek istiyoruz" dediler.