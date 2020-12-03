Adıyaman’daki kamu kurumlarına “Erişilebilirlik Belgesi” verildi

Engelli vatandaşların rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde yerleşke girişleri, otoparkları, engelli rampaları, kapıları, koridorları ve asansörleri engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getiren Adıyaman'daki bazı kamu kurumları ile özel kuruluşlara Vali Mahmut Çuhadar tarafından "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinasyonunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Valilik Konferans Salonunda düzenlenen programa Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Halid Yıldız, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, bazı kurum amirleri, engelli derneklerinin başkan ve temsilcileri ile engelliler ve aileleri katıldı.

Gerçekleşen programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Engelli ve Yaşlı hizmetleri kapsamında yapılan çalışmaları içeren slayt gösterimi yapıldı.

Engelli bireylerin başkalarına ihtiyaç duymadan toplumsal yaşama aktif bir şekilde katılabilmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarında daha rahat ulaşımı ve hizmet alabilmelerine yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yapan tüm kamu ve özel kuruluşlarına gösterdikleri duyarlıktan dolayı teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar "Valiliğimiz koordinasyonunda, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız" dedi.

Vali Mahmut Çuhadar, engelli vatandaşların kamu ve özel sektör hizmetlerine erişilebilirliklerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla kurum içinde ve çevresinde yaptığı düzenlemelerden dolayı kamu ve özel kuruluşların temsilcilerine "Erişilebilirlik Belgesi" verdi.