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Ambulanstan maske almalarına izin vermeyen şoförü darbettiler

Kayseriİ'de ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner (34), yaralamalı trafik kazasına müdahale sırasında ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alan hasta yakını 3 kişi tarafından darbedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.12.2020 11:47 Son Güncelleme: 3.12.2020 11:59 ABONE OL
Ambulanstan maske almalarına izin vermeyen şoförü darbettiler

Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle 112 Acil Servis ekibi, kazada yaralananlara müdahale etti. Ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner, bu sırada ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alan yaralıların yakınlarına itiraz edince tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 kişi, ambulans şoförü Özsayıner'i darbetti. Bunun üzerine Özsayıner ve sağlık ekibi, ambulansla kaza yerinden ayrıldı. Kazada yaralanan 2 kişi ise başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrolde Özsayıner'in omzunda doku zedelenmesi olduğu belirlenirken, 3 gün iş göremez raporu verildi. Özsayenir'in şikayetçi olduğu 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Ambulanstan maske almalarına izin vermeyen şoförü darbettiler
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