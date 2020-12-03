Amentü Duası Okunuşu - Amentü Duası Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı

İslam dinini yaşayan herkesin kabul etmesi gereken iman esasları Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ifadelerle belirtilmiştir. Kur'an'da üç yerde ifade edilen Amentü, Arapça'da inandım anlamına gelir. İslam dinini iman esaslarını kısa ve öz olarak belirten terimdir. Şura suresinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s) ''amentü'' demesi emredilmiştir. Müslüman âlemi için Amentü duası okunuşu ve anlamı mühim bir yere sahiptir. Amentü duası Arapça Türkçe okunuşu, anlamı ve meali için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

AMENTÜ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Amentü billahi ve melâiketihi,

ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri

ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ

ve'l-ba'sü ba'de'l mevt.

Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne

Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

AMENTÜ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine, kitaplarına,

peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin

Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım.

Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki,

Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun

kulu ve peygamberidir.

AMENTÜ NEDİR?

Amentü, Allah'ın varlık ve birliğine imân etmeyi, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmayı dile getiren sözcüktür. İslam dininin iman esaslarını kısa ve öz olarak ana hatlarıyla ifade eden bir terimdir.