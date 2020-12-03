Anne 29, bebek 28 yaşında

ABD'ninTennessee eyaletinde, bilimsel bir yöntem olan embriyo dondurma ve nakletme sayesinde teknik olarak 28 yaşındaki bir bebek dünyaya geldi. Tina ve Benjamin Gibson çifti, 5 yıl boyunca çocuk sahibi olmaya çalıştı fakat Benjamin'de kısırlığa da neden olabilen kistik fibrozis bulunduğunun anlaşılmasıyla, çift ebeveyn olabilmek için başka yollar denemeye karar verdi. Ulusal Embriyo Bağış Merkezi'nde (NEDC), 1992'nin Kasım ayında dondurulan embriyo çözündürülerek Tina'nın rahmine nakledildi. Çift, dünyaya gelen bebeğe Molly Everette adını verdi. 1991'in Nisan ayında doğan 29 yaşındaki anne Tina Gibson, kendisinden yalnızca 18 ay genç olan 28 yaşındaki Molly'nin doğumuyla ilgili "İnsanın aklı almıyor. Tabii, bizim için Molly hayat-ı mıza giren küçük bir mucize" dedi.