Aşil çekmeceye tepki verdi, uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesinde bir evde metanfetamin satıldığı bilgisine ulaştı. Polis eve operasyon düzenledi. Ekiplerle birlikte hassas burunlu narkotik köpeği Aşil ile arama yapıldı. Aşil aramada çekmeceye tepki verdi. Polis Aşil'in tepki verdiği yere baktığında sofra bezinin içine sarılı halde 6 kilo 800 gram metanfetamin buldu.

Polis ayrıca uyuşturucu aradığı sırada yatakların arasında 6 ruhsatsız tabanca da ele geçirdi. Polis tabanca ve uyuşturucuya el koyup H.C.E. (19) isimli şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.