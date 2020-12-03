Ölüm virajında asit yüklü tanker devrildi

Bursa'da Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik Mevkiindeki ölüm virajı olarak bilinen ve çok sık trafik kazalarının yaşandığı bölgede saat 10 sıralarında asit yüklü tanker devrildi.
Edinilen son dakika bilgisine göre, Şevket Beyunca'nın (41) İzmit'ten yüklediği 24 ton fosforik asit yüklü 41 LD 400 plakalı tankeri İzmir'e götürmek istediği esnada Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik Mevkiindeki keskin virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.
Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevkedildi. Tankerde yüklü fosforik asit maddesinin tehlikeli olmasından dolayı olay yerine Yalova AFAD, İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevkedildi. Kaza yapan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan tanker sürücüsü Şevket Beyunca çevreden gelen vatandaşlar tarafından kamyon içinden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansa konan sürücü Yalova Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. AFAD ekipleri tankerde inceleme yaptı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankere köpük sıkarak soğutma çalışması yaparken, AFAD ekipleri ise çevrede ve tankerde kontroller yaptı. Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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