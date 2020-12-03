Ölüm virajında asit yüklü tanker devrildi

Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevkedildi. Tankerde yüklü fosforik asit maddesinin tehlikeli olmasından dolayı olay yerine Yalova AFAD, İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevkedildi. Kaza yapan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan tanker sürücüsü Şevket Beyunca çevreden gelen vatandaşlar tarafından kamyon içinden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansa konan sürücü Yalova Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. AFAD ekipleri tankerde inceleme yaptı.