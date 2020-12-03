Ayda bebeğe ilk müdahaleyi yapan ekibe teşekkür plaketi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi başhekimi Ufuk Tali ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Kızılkeç, İzmir'in Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde görev yapan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde görevli Çanakkale Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne (UMKE) gösterdikleri üstün gayret ve başarılarından dolayı teşekkür belgesi taktim etti. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılarak herkese umut olan depremin sembol ismi Ayda bebeğe ilk müdahaleyi yapan Semih Tufan ve UMKE ekibine teşekkür eden Başhekim Tali, "Bu kritik görevi başarıyla yürüten arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Depremde gece gündüz demeden görev alan mesai arkadaşlarını kutlayan Başhekim Tali, " Bu hastanede onlarla çalışıyor olmak gerçekten gurur verici. Afet bölgesinde üstün gayret ve çaba gösteren tüm UMKE ekibine gönülden teşekkür ederim" dedi.

91 saat sonra enkaz altından AFAD ekipleri tarafından çıkartılan Ayda bebeğe ilk müdahaleyi yapan Anestezi Uzmanı Semih Tufan, Ayda bebeği hayatı boyunca unutamayacağını söyledi. Tufan, " Enkazın altından sağ olarak çıktıktan sonra ayran ve su isteyerek herkesi tebessüm ettiren Ayla'nın kurtulmasına katkı sağlamaktan çok mutluyuz" dedi.