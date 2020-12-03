Azmetti hayata sporla tutundu… Milli Takım oyuncusu oldu!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımın oyuncusu Ebru Çam 13 yaşında yüksek ateş için gittiği hastanede yanlış iğne vurulması sonrası belden aşağısı felç oldu. 4 yıl eve kapanıp dünya ile irtibatını kesti. Türkiye Sakatlılar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz'ın destekleri ile 2014 yılında Kardemir Karabükspor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında spora başladı. Şuan 24 yaşında olan Ebru Çam'ın hayatı bundan sonra değişti.

Hayata yeniden spor ile başladığını belirten Milli Takım oyuncusu Çam, kendisinin başarabildiğine göre tüm engelli kişilerin başarabileceğini belirterek; "Ben doğuştan değil sonradan engelli olan bir kişiyim, 13 yaşında yapılan yanlış iğne sonrası belden aşağım felç oldu. 13 yaşında genç kızlığa adım attığım sırada artık bir daha yürüyemeyeceğimi öğrendim. Bu olay beni hayattan koparmıştı. Eve ve içime kapandım. 4 sene evden dışarı çıkmadım. Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz'ın ve ailemin ısrarı ile 2015'te Kardemir Karabükspor tekerleklik sandalye basketbol takımı ile maçlara çıkmaya başladım. İlk zamanla zorlandım ama azmettim ve bugün başarılı bir sporcu oldum. Bana başta ailem, koçumuzdan, takımdaki erkek arkadaşlarımıza, malzemecimizden, sağlık ekibimize kadar herkes destek verdiler. " dedi.

SPOR HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

Yılmadan çalıştığını kaydeden Çam; "Azmettim, çok çalıştım, tabi kolay olmadı ama ben bırakmadım, yılmadım. Tüm idmanlara katıldım. Spor ile hayata tekrar tutundum. Tüm başarılarımı spor sayesinde elde ettim. Maddi ve manevi güç kazandım. Spor ile eğitim hayatım da ivme kazandı, okumayı düşünmezken ortaokulu, liseyi bitirdim, üniversiteyi kazandım. Şu an Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük 2.sınıfında okuyorum. Bir engelli de rahatlıkla üniversite de okuyabilir. Bunu da göstermenin gururunu yaşıyorum. Tabi bazı zorluklar var. Karabük engebeli bir araziye sahip, zor oluyor, engelli vatandaşlar için pek uygun değil. Ama zor olsa da başarmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir takıma transfer oldum ama o da pandemi nedeniyle liglerden çekildi. Eski takımından tekrar teklif var, şimdi liglerin başlamasını bekliyorum. 2016 yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımına çağrılarak her sporcunun hayali olan Milli formamızı giyme fırsatı buldum ve 4 yıldır Milli Takım oyuncusuyum. Yine spor sayesinde bir çok ülkeyi gezme fırsatım oldu, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme imkanım oldu." İfadelerini kullandı.

"EVE KAPANMAYIN, SPOR YAPIN"

Kendisi engelli kişilere seslenen Çam; "Ben engelli olunca hayata küstüm eve kapandım ama çok büyük hata yapmışım. Tüm engelli arkadaşlarıma özellikle benim gibi engelli kadınlara sesleniyorum, sakın hayattan kopmasınlar, eve kapanmasınlar, durumlarına göre muhakkak bir spor dalı ile uğraşsınlar. Ben spor ile bir çok başarıya imza attım. Ben başardım, benim gibi tüm engelli arkadaşlarımız, kadınlarımız da başarabilirler, yeter ki hayata sıkı sıkı tutunsunlar, azmetsinler, çok çalışsınlar, sosyalleşsinler. Herkes engelli bir vatandaş olmaya aday, engelliyim diye sakın hayata küsüp kendisini toplumdan soyutlamasın" dedi.

"BUNU HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAM"

Çam; "5 senelik spor hayatımda birçok sevindiğim, üzüldüğüm anım var. Üzüldüğüm en büyük anı ise benim hayatımı değiştiren ve hayatıma çok şey katan gönül verdiğim Kardemir Karabükspor bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz branşımızın kapatılması oldu. Tayland'da yapılan Dünya Şampiyonasında Türk Milli takımının oynadığı tüm maçlarda görev aldım. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Kardemir Karabükspor Kulübünde faaliyetlerimize son verilince 2018-2019 sezonunda Ankara Keçiören Belediyesi Güçlü Eller takımına transfer oldum. Sayın Cumhurbaşkanımızı yakından görmek ve onunla sohbet etmeyi çok istiyordum. Cumhurbaşkanımıza kendisini göremediğim için üzgün olduğumu belirten bir twit attım, o kadar işinin arasında benim twite cevap vermez diye düşünürken, bana cevap verdi ve 31 Mart Yerel Seçimleri için Ankara'da yaptığı mitinge davet etti. Sayın Cumhurbaşkanımızı hem gördüm, hem de sohbet etme ve elini öpme fırsatı buldum. Çok mutlu oldum, kendisine oynadığı takımım formasını da hediye ettim. Bu benim hayatımda unutamayacağım en büyük anı." açıklamasında bulundu.