Babalar ve oğulları aynı gün öldü

Denizli'deemekli Mehmet Çakır (87) ile İzmir'de yaşayan oğlu Hasan Ali Çakır (57), koronavirüs nedeniyle aynı gün yaşamlarını yitirdi. İzmir'de TCDD Araç Bakım Servis Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakır'a, 10 gün önce teşhisi konuldu. Evinde karantinaya alınan Çakır, durumu ağırlaşınca Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır'ın Denizli Çardak'daki babası emekli işçi Mehmet Çakır'a ise 1 hafta önce Denizli Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs teşhisi konuldu. Evinde tedavi altına alınan 3 çocuk babası Çakır da hastalığının ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğul Hasan Ali Çakır 30 Kasım akşamı öldü. 2 saat sonra da baba Çakır'dan acı haber geldi. Mehmet ve Hasan Ali Çakır, Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Konya Çumra'da da Bayram Obayeri ve oğlu Halil Obayeri Kovid- 19 tedavisi gördükleri hastanede 5 saat arayla öldü. Baba-oğulun cenazeleri dün toprağa verildi. Bartın'da ise 76 yaşındaki Alim Yücetaş, 11 Kasım'da koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 12 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Yücetaş yaşamını yitirdi. Yücetaş'ın Almanya'da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da koronavirüse yakalandı. Mustafa Yücetaş babasının vefatından 10 gün sonra hayatını kaybetti.Kırşehir'de Yaşar Dağlı (71) ve eşi Fadima Dağlı (68) 4 gün arayla virüsten yaşamını yitirdi.Kocaeli'de emekli polis Bülent Aytar (59), koronavirüsten can verdi.Tokat Niksar'da Sevinç Demirel (64) ve kardeşi Ahmet Öksel (62) aynı gün koronavirüs nedeniyle öldü.Hatay'da acil servis hemşiresi Ömer Söker (42), 32 gün önce yakalandığı koronavirüs yüzünden doğum gününde vefat etti.CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun, İzmir'de Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Kovid-19'a yakalandı.SABAH