Balon balığı kuyruğu getirene 5 lira

Balon balığı avcılığını teşvik etmek amacıyla bu yıl kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapılması kararlaştırıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, balon balığı kuyruğunun 1 milyon adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Kuyruk alımı, 31 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek ancak daha öncesinde 1 milyona ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Kuyruk alımı pazartesi başlayacak. Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamayacak. Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Aynı anda hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi bağlamında bu uygulama bir ilk olacak" dedi.





BALIKÇILAR MUTLU

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatif Birlik Başkanı Cengiz Balta, uygulamanın balıkçılığı destekleyeceğini belirtti. Balta, "Balıkçıların av araçlarına zarar veriyor. Ekonomik değeri olan balıkların yavrularını yiyor. İnşallah bakanlığın desteklemeleriyle bu sorun azalır" şeklinde konuştu.



ZEHRİ ÖLDÜRÜYOR

Eti zehirli ve işgalci bir balık olan balon balığı yerli balıkların neslini tehdit ediyor. Balon balıkları tetrodotoksin (TTX) adı verilen güçlü organik zehre sahip. Tetrodotoksin içeren zehrin 2 miligramı 50 kilogram ağırlığında bir bireyi öldürebilecek güçte. İnsanda uyuşukluk, baş dönmesi, kusma, felç ve hatta ölüme neden olabiliyor. AA