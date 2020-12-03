‘Benden hamile kaldı’

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı kasten öldürmeye teşebbüs ile suçlanan boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık ve Erdi S.'nin yargılanmasına Düzce'de başlandı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yağmur Aşık katılmadı. Duruşmada ifade veren Emre Aşık, "Boşanma davası açtığımda Yağmur, sahibi olduğum oteli bastı. Ofisime girdi. Beni tehdit etti" dedi. Cezaevinden firar ettiğinde Yağmur Aşık'ın kendisini aradığını savunan Erdi S., "Yağmur beni aldı. 10-15 gün Arnavutköy'deki evinde kaldık.Yağmur yatıp kalkıp Emre'yi öldürmek, öldürtmek istiyordu. Evinin arka tarafında bulunan ormanlık alanda kanlı et parçasına ateş ettirdi. Gözümü kırparak ateş ettiğim için 'Sen bu işi yapamazsın' dedi. Yağmur, Baycan Ş.'ye 280 bin lira verdi. 'Senin yapamadığın işi yapacak' demişti. Yağmur benden hamile kaldığı için Emre'nin onu öldürteceğini düşünüyordu" dedi. Mahkeme, Yağmur Aşık ile tanık İlyas Y.'nin zorla getirilmesi kararı verip, duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.