Bozova’ya kütüphane yaptırıyor

Büyükşehir Belediyesi, Bozova'da okullar bölgesinde temelini attığı ilçe kütüphanesi inşaatını sürdürüyor. Bin 500 metrekare alan üzerinde yapımına başlanan İlçe Kütüphanesi merkez ve kırsal mahallelerdeki gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak. Gençleri sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtarmak, onlara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra çeşitli sosyo-kültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla inşa edilen kütüphanede, dijital çağda çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması önemseniyor.

Bozova'da İlçe Belediyesi tarafından yapımı devam eden Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında da incelemelerde bulunan Beyazgül, Yeşilova Mahallesinde yapımı tamamlanan içerisinde bisiklet ve yürüyüş yollarının da yer aldığı parkı gezdi. Ayrıca Beyazgül, Bozova Belediyesince yapımı tamamlanan Kent Meydanı ve Kitap Otağı'nı da inceledi. İlçede yeni göreve başlayan Bozova Kaymakamı Akın Oruç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ilçe temasları sırasında Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Deveci, Kadın Kolları Başkanı Meral Kaya, meclis üyeleri ve muhtarlar eşlik etti.