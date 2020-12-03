Büyükakın, “Belediyeler kimsesizlerin kimsesidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze İlçesi Mevlana Mahallesinde yakın zamanda hizmete giren "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi"ni ziyaret etti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç'tan merkez ile ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, merkezde misafir olan vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarette Başkan'a, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya'da eşlik etti.

"BELEDİYELER KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"

Ziyaret sırasında açıklama yapan Başkan Büyükakın "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere apaçık bir talimatı var. Hizmet ve eser siyaseti gereklidir ama yeterli değildir. Asıl olan gönüllere girmektir. Yani Gönül belediyeciliği yapacaksınız diyor. Bizde bu talimat doğrultusunda sokakta kimsenin kalmayacağı, aç ve açıkta kimsenin kalmayacağı bir yaklaşım çerçevesinde hareket ediyoruz. Aslında belediyeler kimsesizlerin kimsesidir. Kimse aç kalmasın, kimse sokakta kalmasın diye belediye bu tip hizmetleri üretmek ile mükelleftir. Bizde elimizdeki inanmış kadrolar ile bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bu kadromuz ile birlikte vatandaşlarımızın gece gündüz yardımına koşuyoruz. Arkadaşlarımızda gerçekten büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Onlara da teşekkür etmekte fayda var. 7 gün 24 saat bu hizmetlere muhtaç olan vatandaşlarımıza ulaştırıyorlar ve gayret sarf ediyorlar" dedi.

"GEBZE BÖLGEMİZE HİZMET VERİYOR"

Başkan Büyükakın "Burası yeni açtığımız bir nokta. Bilindiği gibi merkezi ilçemizde bunun gibi bir yerimiz var. Dilovası, Çayırova, Darıca ve Gebze ilçelerimize hizmet vermek için bu binayı kullanıma sunduk. Burada 58 yatak kapasitesi var. Zaman içerisinde eğer ihtiyaç olursa onları da devreye alırız. Şuan ki kapasite yeterli bir kapasitedir. Tabi ki as olan muhtaç insan sayısını azaltmaktır. Bu doğrulta onların meslek edinmesi, onların iş bulması gibi çalışmalar bizim için daha öncelikli çalışmalardır. Sokakta kimsenin kalmamasını istiyorsak kimsenin aç ve açıkta kalmamasını istiyorsak, hele de böyle bir pandemi döneminde insanları çaresiz bırakmak istemiyorsak yapılması gereken böyle barınma merkezlerini hizmete almaktır. Burası bu bölgede bir ihtiyaçtı. İnşallah gelecekte muhtaçların olmadığı bir şehirde yaşarız. Ola ki bir insan muhtaç olur bu mekanda ona çare olur" ifadelerini kullandı.

"250 BİN ÖĞÜN YEMEĞİ VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRDIK"

Muhtaçlığın bir insanın kendi kendine yetememe durumu olduğunu ifaden eden Başkan Büyükakın "İnsanın maddi durumu olabilir ama belli bir yaş seviyesine ulaşmış olması sebebiyle alışveriş yapma imkanına sahip olmaya bilir. Pandemi döneminde biliyorsunuz sokağa çıkma yasakları var. Bu nedenle sokağa çıkıp alışveriş yapamayan vatandaşlarımız var. Vefa Destek grupları ile koordine olan arkadaşlarımız, insanların yardımına koşuyorlar. Bizim uzun zamanda gerçekleştirdiğimiz Gönül Kazan projemiz var. Dondurulmuş gıdayı götürüyoruz. Yaşlı insanlarımızın evine onlar sadece yemeği ısıtıp yiyebiliyorlar. Buradaki asıl mesele bazı insanlarımızın parası olsa dahi dışarı çıkıp alışveriş yapacak yeterlilikleri bulunmuyor. Biz bu gibi birçok vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. Mesela bazen vatandaşımızın evi yanıyor kendilerini bu gibi yerlerimizde geçici olarak misafir edebiliyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacını onların istediği şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Arkadaşlarımız şuana kadar 250 bin öğün yemek hizmeti verdiler. Vatandaşlarımızın ayağına kadar bu yemekleri götürdük" şeklinde konuştu.

13 MİLYON TL YAKACAK YARDIMI

Başkan Büyükakın "Yakacak yardımı yapıyoruz. Bu sene 13 milyon, eski para ile 13 trilyon yakıt yardımı gerçekleştirdik. Bu yardım sosyal yardımlaşma vakıflarının yaptığı yardımlardan hariç olarak yapıldı. Bu yardım muhtaç olan insanlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 13 milyonluk destek ayrıldı. Yine 41 Kartımız ile insanların gıda ve giyim gibi benzeri ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu desteklerimiz her zaman devam ediyor. Bu yardımları yaparken de olabildiğinde göstermeden, görünmeden ve gizlice yapıyoruz. Bu tip çalışmalarımızı insanlarımızı rencide etmeden gerçekleştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

BÜYÜKGÖZ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Hizmete sunulan merkez için Gebze halkı ve muhtaç insanlar adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Büyükakın'a teşekkür eden Gebze Belediye Başkan Zinnur Büyükgöz, "Biz hizmet siyasetinin de hizmete dönük prensiplerinde temel şiarımız olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği şemsiyesi altında yapmaya gayret ediyoruz. Bugün neyi görüyoruz burada, insanı yaşat ki devlet yaşasın ve diğer bir medeniyet prensimizin ortaya koyduğu biz yaratılanı severiz yaratandan ötürü bu iki cümlenin bir araya gelmesi bu tesisin faaliyete geçtiğini söyleyebiliriz" dedi.