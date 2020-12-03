Büyükkılıç, yılın büyükşehir belediye başkanı seçildi

11. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim ödülleri 12 farklı dalda sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle dijital ortamda Türkiye ve dünyadan belediye başkanlarının katılımlarıyla yapılan ve YouTube kanalından canlı yayınlanan ödül törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

ULUSLARARASI PROJE ÖDÜL GETİRDİ

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kültür Sanat ve Turizm Etkinlikleri" kategorisinde, gönül coğrafyası Bosna Hersek'te KAYMEK kursları uluslararası projesiyle Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Videokonferans yoluyla katıldığı ödül töreninde konuşan Başkan Dr. Büyükkılıç, "Bizleri böyle bir çalışma ile motive ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Gönül köprüsü diye nitelendireceğimiz kardeş şehrimiz Mostar İle KAYMEK üzerinden çalışma yapıyoruz. Buradaki amacımız, orada bulunan Sırp, Boşnak ve Hırvat kardeşlerimizle işbirliği halinde çalışmak ve onları hem kurslarla donatmak, hem de Büyükşehir Belediyemiz, ülkemiz ve o ülke arasında Mostar şehrimiz üzerinden gönül köprüsü kurmaktır. Çok şükür bunu da başardığımıza inanıyoruz. Bu çalışmamızda 12 branşta 3 bin öğrenciye kurs vermiş bulunuyoruz, 3 aylık periyotlarla sertifikalarını veriyoruz" diye konuştu.

10 BELEDİYE BAŞKANI BAŞARILI BULUNDU

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ile Balıkesir-Sındırgı İlçe Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İstanbul-Sarıyer İlçe Belediye Başkanı Şükrü Genç, Bursa-İnegöl İlçe Belediye Başkanı Alper Tapan, Bursa-Harmancık ilçe Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da farklı dallarda ödül alan isimler oldu. Ayrıca Bulgaristan Bansko Belediye Başkanı Ivan Kadev de yılın yabancı il belediye başkanı seçildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu ödülle birlikte 11'incisi düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim ödüllerinde 9'uncu ödülünü almış oldu.