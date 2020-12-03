Büyükşehir engellileri unutmadı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, engelli dostu projeleri ile kentteki vatandaşları yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engellerinden dolayı bir yere çıkamayan vatandaşların haber vermesi üzerine, özel tasarlanmış araçla ibadethane, hastane, PTT gibi ihtiyaçları giderilmekte.

Yine sosyal inceleme neticesinde öz bakımları yapılırken talep ettiği engelli gerek ihtiyacı giderilmekte. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli vatandaşlara bir telefon kadar yakın. ALO 153 NO'lu hattı arayarak istek ve öneride bulunabilir.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipleri beraberindeki Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleriyle, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde, kentteki özel gereksinimli çocuklar ile yaşlıları ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eden ekipler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Mahmut Demirtaş'ın selamlarını iletti. Aile ve çocuklarla bir süre sohbet eden ekipler, gerekli mercilere iletilmek üzere istek ve teşekkürlerini not aldılar. Takdim edilen özel hediyelerin ardından ziyaretler son buldu.