Cerensiz bir yıl!

Ordu'da evinin önünde Özgür Arduç isimli bir saldırgan tarafından katledilen Ceren Özdemir'in ölümünün üzerinden bir yıl geçti. 20 yaşında hayata veda Özdemir, karnından ve göğsünden bıçaklanmıştı. Acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

KATİL MÜEBBET ALMIŞTI

Üniversite öğrencisi Ceren'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren, katil zanlısı Özgür Arduç hakkında ağırlaştırmış müebbet verilmişti. Ceren Özdemir'i 'canavarca hisle adam öldürme suçundan' ömür boyu hapse mahkum eden mahkeme, katilin cezasında indirim yapmamıştı.