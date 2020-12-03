CUMA HUTBESİ 4 Aralık yayınladı! Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaleme alarak her hafta yayınlayarak Müslüman vatandaşlarımızın okumasına sunulan Cuma hutbesi 4 Aralık günü için yayınlandı. Bu güzel günde ibadet edecek olan vatandaşlarımız hutbenin konusunu merak ederek Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusuna ilişkin detaylar merak ediliyor. Cuma Hutbesi 4 Aralık ile ilgili tüm bilgileri ve detayları bu başlık altında bulabilirsiniz…

CUMA HUTBESİ 4 ARALIK: DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınan Cuma Hutbesi 4 Aralık ve Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusuna ilişkin detaylar şöyle;