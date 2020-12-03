Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak sureler ve dualar nelerdir?

Bir Cuma gününe daha sağlık ve mutlulukla erişmiş olmanın ve yüce Allah'a ibadet ve dualar edececek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün camileri dolduracak olan Müslüman vatandaşlarımız hafta tek sefer kılınan Cuma Namazı kılınış detaylarını tekrar gözden geçirmek ve bilgi tazelemek amacıyla Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, okunacak sureler ve dualar nelerdir?

DİYANET İLE CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Vatandaşlarımız tarafından araştırılan Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? - Cuma namazı kılınışı ve okunacak sureler ve dualar nelerdir? soruları ve Diyanet ile abdest alınış bilgileri şöyle;