Cumhurbaşkanının fotoğrafına bakıp dualar etti

AK Parti Meram İlçe Teşkilatının üyeleri Kovanağzı Mahallesinde bulunan bir pazar yeri girişinde üyelik çalışmaları için dün stant açtı. Pazar alışverişine geldiği öğrenilen bir kadın standın önüne gelerek durdu. Üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu postere bakan kadın, "Kurban olduğum Allah'ım sana uzun ömürler versin. Kurban olduğum Allah'ım başımızdan seni eksik etmesin. Senin kuyunu kazanlar elleriyle düşsün o kuyuya. Bambaşka bir insansın. Annen baban nurlar içerisinde yatsın dedi" dedi.

Başkan Erdoğan'ın fotoğrafına bakıp dualar etti | Video

Teşkilat üyeleri de amin diyerek karşılık verdi. Bu anlar teşkilat üyeleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Kadın daha sonra stant önünde fotoğraf çektirdikten sonra pazar yerinden ayrıldı.