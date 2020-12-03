Derince Millet Bahçesi’nde çalışmalar başladı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün, ilçe halkına söz verdiği 41 projeyi de bir bir hayata geçiriyor. Çözüm Masası, Alo Vefa Hattı, Derince Kariyer ve İstihdam Merkezi, Sevgi Mağazası ve Millet Kıraathanesi gibi sosyal projeleri ilçe halkının hizmetine sunan Başkan Aygün, Dumlupınar Gençlik ve Spor Merkezi'ni de tamamlayarak Derince gençliğine armağan etmişti. Tamamlanan bu projelerin yanında yapımı devam eden Araptepe Kentsel Yenileme Projesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Yenikent Sosyal Tesisleri, Fatih Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Spor Kompleksi, Çenesuyu Fabrikası depolama alanı ve ek bina inşaatı ile ilçedeki yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. 6 milyonluk bir kaynakla araç filosunun da yenilendiği Derince'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ile birlikte devam eden 168,5 milyon TL tutarındaki 268 kilometre altyapı hattı imalatı ile birlikte üstyapı düzenlemeleri de ilçenin gelecek yıllarını güvence altına almak için yapılıyor.

"BİR SÖZÜMÜZÜ DAHA YERİNE GETİRİYORUZ"

Derincelilere verdiği sözleri bir bir yerine getiren Başkan Aygün'ün özel önem gösterdiği Millet Bahçesi projesinde de çalışmalar başladı. Derince Millet Bahçesi'nin ihalesi 17 Ağustos tarihinde Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda yapılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesinde ihale sürecinin tamamlanmasının ardından İsmetpaşa Stadyumu'ndan boşalan yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda çalışmalar başladı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala ve kurum yetkilileri ile birlikte çalışmaların başladığı alana giderek incelemelerde bulundu. Millet Bahçesi'nin ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Aygün, "Allah'ın izniyle bir sözümüzü daha yerine getiriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın koordinesinde Millet Bahçesi projemizde çalışmalarımız başladı. İsmetpaşa Stadı'ndan boşalan alan, yapılacak düzenlemelerle birlikte yeni bir yaşam merkezi olarak halkımıza hizmet verecek" dedi.

"MİLLET BAHÇESİ'NDE NELER OLACAK?"

Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Millet Bahçeleri projesi tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü vazifesi görüyor. Bu kapsamda Derince'de başlayan Millet Bahçesi projesinde de içerisinde farklı yaş gurupları için yaşam alanları ve ihtiyaç olan diğer donatıları bulunuyor. Derince Millet Bahçesi bünyesinde Millet Kıraathanesi, biyolojik gölet, koşu yolu, bisiklet yolu, etkinlik alanları, spor alanları, çiçek bahçeleri, şifalı bitkiler bahçesi, koku bahçesi, yürüyüş parkuru, görsel amaçlı havuzlar, fitness alanları, kaydıraklı aktivite alanları ve çocuk oyun alanları yer alacak.