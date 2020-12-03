Diyarbakır’da Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslar yapılacak

Diyarbakır Valisi/Belediye Başkanı Vekili Münir Karaloğlu, artan vakalar sonrası sorumlu vali yardımcısı, ilçe kaymakamları, jandarma komutanları, emniyet yetkilileri ve ilçe sağlık müdürleri ile kurum müdürleriyle alınan önlemler ve devam eden denetimler hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Video konferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve sonrasında İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeler ile İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda uygulanan tedbirler ve yapılan denetimler masaya yatırıldı. Toplantıda genel bir değerlendirmede bulunan Karaloğlu, sokağa çıkma kısıtlamalarından VEFA Sosyal Destek Gruplarına ve yapılan denetimlere kadar her konuda tecrübeli olduklarını ancak mücadelenin hafife alınmadan devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Şu anda il genelinde durumun stabil seyrettiğinden bahseden Karaloğlu tedbir alınmadığı takdirde Diyarbakır'da ikinci dalganın kaçınılmaz olduğunu, dolayısıyla denetimlerin artırılması ve titizlikle yapılması gerektiğini vurguladı.

"YALNIZ TEDBİR YETMEZ"

Karaloğlu, alınan tedbirlerin tek başına yeterli olmayacağını ve yapılacak sıkı denetimlerle konunun takip edilmesi gerektiğini söyleyen Karaloğlu, vatandaşların, yoğun olarak kullandığı caddelerde alınacak önlemlerin çok önemli olduğunu hatırlattı. Tedbirler konusunda gerek camilerden gerekse polis, zabıta araçlarından yapılacak anonslar yoluyla vatandaşların uyarılmasını isteyerek anonsların Türkçe, Kürtçe ve Zazaca yapılabileceğini ifade etti. Karaloğlu, Vefa Sosyal Destek Gruplarınin yapacağı çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerin, okul müdürleri ve yardımcılarının, imamların, esnek çalışma kapsamında mesai yapan kamu görevlilerinin de bu gruplarda görevlendirilebileceğini dile getirerek sivil toplum kuruluşları ve Kızılay ile bu konuda beraber çalışma yürütülebileceğini sözlerine ekledi.

4 SEKTÖRÜN FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Karaloğlu, yetkililerden, İçişleri Bakanlığı Genelgesinde de belirtildiği gibi kısıtlama döneminde üretim, lojistik, tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlerin aksamaması yönünde azami özen gösterilmesini istedi. Değerlendirmelerin ardından İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin'in sunumuyla devam eden toplantıda Vali Karaloğlu, ilçe kaymakamlarından koronavirüsle ilgili olarak ilçelerdeki son durum hakkında bilgi aldı. Veriler ışığında alınacak tedbirlerin ve uygulanacak denetimlerin istişare edildiği toplantıda mezarlık ziyaretlerinden taziyelere, sokağa çıkma ve yaşla ilgili kısıtlamalardan toplu taşımaya, semt pazarlarından alışveriş merkezlerine kadar alınacak tedbirler ve yapılacak denetimler ayrıntılarıyla değerlendirildi.