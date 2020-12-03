Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel, resimli 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama mesajları

Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri an itibariyle en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Vatandaşlar, en güzel resimli engelliler günü kutlama mesajları ile engelli dostlarının bu gününü kutlamak istiyor. Bu bağlamda, resimli, kısa ve uzun olmak üzere Engelliler Günü mesajları ve sözleri en çok arananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri 2020 ile En güzel, resimli 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama mesajları
Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilen Dünya Engelliler Günü mesajlar ve sözlerle anlam buluyor. Haberimizde kısa, uzun, anlamlı, resimli seçenekleri ile 3 Aralık Engelliler Günü kutlama mesajları ve sözleri görselleri yer alıyor.
Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.
Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.
Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.
En büyük engel, engellenmektir.
Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.
Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.
Engel değil destek olun.
Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.
Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.
Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.
Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.
Aşamadığımız engellimiz, engelimizi aşmaktır.
Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.
Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekânsal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.