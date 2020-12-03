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Dünyada ilk tescili, ve Özlem Türeci’nin aşısı aldı

Giriş Tarihi: 3.12.2020 ABONE OL
Dünyada ilk tescili, Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin aşısı aldı
İngıltere, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, aşının yaygın kullanım için güvenli olduğunu bildirerek "Gelecek hafta aşılama başlayacak" duyurusunu yaptı. Böylece İngiltere, Kovid-19'a karşı geliştirilen bir aşı adayına onay veren ilk ülke, aşı da dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı oldu. Türkiye'nin bu aşıdan 25 milyon doz alması bekleniyor. DIŞ HABERLER

INTERPOL'DEN SAHTE AŞI VE HIRSIZLIK UYARISI
ULUSLARARASI Polis Teşkilatı (Interpol), organize suç çetelerinin Kovid-19 aşısını hedef alarak sahtelerini piyasaya sürme ya da stokları çalma ihtimaline karşı 194 üye ülkenin emniyet birimlerine küresel uyarı gönderdi.
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Dünyada ilk tescili, Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin aşısı aldı
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