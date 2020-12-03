Düzce belediye başkanı Özlü ‘Aşamayacağımız engel yok’

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında; " Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak engelli vatandaşların sosyal hayatın içinde yer almalarını, toplumla bütünleşmesi ve fırsat eşitliği ilkelerinden yararlanması için birçok düzenleme yapılmış ve engelli vatandaşlarımızın tüm hizmetlerden yararlanma imkanı sağlanmıştır. Engelli vatandaşlarımıza yönelik yapılan bütün bu düzenlemeler aynı zamanda gelişmişlik düzeyimizi de gösteren önemli unsurlardan biridir. Düzce Belediyesi olarak biz de engelli kardeşlerimizin yaşam ve bakım koşullarını iyileştirmek, onları istihdamda ve hayatın içinde var olmalarını sağlamak, en nihayetinde önyargıları kırarak güvenli bir gelecek sunmak için kardeşlerimize olan sorumluluklarımızı bilerek çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

"KARDEŞLERİMİZİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

"Engelli kardeşlerimizin hayallerini gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz" diyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz 82 engelli vatandaşımızın evlerine haftada bir ziyaretler gerçekleştirerek onların öz-bakım ve evlerinin temizliklerini sağlıyor, aynı zamanda her gün sıcak yemek getiriyorlar. Sosyal Çalışmacılarımız engelli vatandaşlarımızın ailelerine psikodrama eğitimi veriyorlar. Son bir yıl içinde 8 adet tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşlarımızla buluşturduk. Şoför olmak isteyen bir kardeşimize otobüs kullandırdık. Ayrıca evinde salıncak isteyen bir kardeşimize de ekiplerimiz salıncak kurarak hayallerini gerçekleştirdi. Bunlardan yaptıklarımızdan sadece bir iki örnek" diye konuştu.

"EĞİTİMLERE YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ"

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2 adet paletli tekerlekli sandalye ile dışarı çıkmak isteyen ancak zorlanan engelli vatandaşlara yardımcı olunduğunu kaydeden Başkan Özlü, " Pandeminin sona ermesinin ardından daha önce gerçekleştirdiğimiz engelli kardeşlerimize tiyatro, yüzme eğitimi, öz bakım becerileri gibi eğitimlere yeniden başlayacağız" ifadelerinde bulundu.