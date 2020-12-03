Emekli vatandaşları hedef alan tefeciler yakalandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, emekli vatandaşları yüksek faiz ile borçlandırarak haksız kazanç elde eden 8 tefeci yaptığı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Paraya ihtiyacı olan ve özellikle emekli ya da kamu çalışanı vatandaşlara yüksek oranda aylık faiz uygulayıp para vererek, tefecilik yapan şüpheliler, Kütahya Emniyetinin 1 yıllık takibi sonucunda geçimini tefecilikle haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Verdikleri paranın faiz miktarını ödeyemeyen vatandaşları, icra yoluyla maaşlarına aylık haciz işlemi başlatan şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde yeterli delillerin elde edilmesinin akabinde eş zamanlı operasyonlar yakalandı.

Şüphelilerden 7'si Kütahya'da biri ise Afyonkarahisar'da yakalanarak gözaltına alındı.