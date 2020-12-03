Emniyet Müdürü İnci koltuğu down sendromlu miniklere devretti

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Engelliler Günü nedeniyle polis memurlarının down sendromlu çocuklarını makamında ağırladı, onlara koltuğunu devretti. Müdür İnci, Herkesin doğduğu andan itibaren birer engelli adayı olduğunu ifade ederek, "Onların sadece bir gün değil, yılın 365 günü yanındayız" dedi.

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Aydemir'in 5 yaşındaki kızı Elif Naz Aydemir, polis memuru Yusuf Güner'in 8 yaşındaki oğlu Yusuf Kayra ve bir diğer polis memuru Alparslan Limon'un 11 yaşındaki kızı Elif Ecrin polis üniformalarıyla ziyarette hazır bulundu. Çocuklara koltuğunu devreden İnci, "Bu çocuklar hepimizin çocukları. Türk Polis Teşkilatı olarak engellilerimize hayatın her alanında pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Her zaman birlikteyiz, tüm projelerde birlikteyiz" diye konuştu.