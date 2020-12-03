Engeller azmine engel olmadı

Başvurduğu mikro kredi sayesinde işletmesinin başına geçen Elazığ'da yaşayan fiziksel engelli Zekiye Yüksel'in siparişlerine ve yoğunluğuna 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 deprem ve ardından tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını engel oldu. Hiçbir zaman hiçbir engeli engel olarak görmeyen Zekiye Yüksel işletmesinde çıkan yangın haberi ile üçüncü kez büyük bir şoke yaşadı. Çıkan yangında dükkânını kaybetti ama hayallerini asla kaybetmedi. Yaşadığı olumsuzluklardan sonra tekrar terzilik koltuğuna oturan Yüksel'in hedefi büyük atölye kurup kendisi gibi engelli olan 40'a yakın arkadaşıyla aynı mesaiyi paylaşmak.

"MİKRO KREDİ SAYESİNDE DÜKKAN AÇTIM"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan 35 yaşındaki Zekiye Yüksel, engeller karşısında hep güçlü durarak başarı merdivenlerini hızla çıktı. Engelini engel olarak görmeyen Yüksel "Engelimden dolayı ne yapabilirim, nasıl topluma yardımcı olabilirim düşüncesiyle mikro kredi çekmeye ve bir iş kurmaya karar verdim. Mikro kredi sayesinde bir dükkân açtım. İlk dükkânımı açtığımda çok mutluydum ve sonrasında dükkânımı büyütmeye karar verdim. Küçük bir dükkân ile başladım ve dükkânımı büyüttüm. 3 ay aradan geçmeden elektrik kontağından bir yangın çıktı. Her şey yandı kül oldu. Kurduğum emek ve ekmek teknem kül oldu ama ben çaresiz kalmadım çünkü yanan iş yerimdi hayallerim değildi. Kısa sürede toparladım tekrar iş yerimi kurdum devam ettim. Hiçbir zaman engelimi bir engel olarak görmedim." dedi.

"HİÇ BİR ZAMAN VAZGEÇMEDİM"

Çektiği mikro kredi sayesinde işletme sahibi olan Zekiye Yüksel, "Engelli arkadaşlarım da asla evlere kapanmasınlar kendileriyle barışık olsunlar ve çaresiz kalmasınlar. Mikro kredi ve KOSGEB yardımı var bu olanaklardan yararlanabilirler. Başımdan çok kötü olaylar geçti ve ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Bir daha dükkânımı açtım arkadaşlarımın sayesinde işimin başına geçtim. Sabah dükkânımı açıyorum, siparişlerimi yapıyorum akşamda dükkânımı kapatıp evime gidiyorum. Biz bir toplumun gerçeğiyiz, çoğu zaman toplumda kabullenmeseler de gerçek olan bu ama işte maalesef bazı insanların olumsuz düşünceleri beniz üzüyor." diye konuştu

"TOPLUMA KATKI SAĞLAMAK İÇİN ESNAF OLDUM"

Hayata dört elle sarıldığını anlatan Zekiye Yüksel, "Engelliyim ama kendi ayaklarımın üstünde durmak, kendi çabamla hayata dört elle sarılmak hedefimdi. Çünkü sonuçta bende insanlara topluma katkı sağlamak için esnaf oldum. Müşterilerim ve çevrem beni çok sever yanımda çalışmak için gelenler bile oldu fakat dükkânın küçüklüğümden dolayı ancak kendime yetiyor. Hayalim işletmemi büyüttüm büyük atölye kurmak ve benim yaklaşım 40 a yakın benim gibi engelli olan arkadaşlarım var. Hedefim onları topluma kazandırmak, evde oturuyorlar istiyorum." ifadelerine yer verdi.