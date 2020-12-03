Engelliler günlerini kutladı

Her yıl 3 Aralık'ta kutlanan Engelliler Günü nedeniyle Zonguldak Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törene, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Zeki Tosun, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veli Köktürk, TSD Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, siyasi parti temsilcileri ve engelliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin günün anlamını belirten konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi olarak Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde ilan edilen engellilerin sorunlarının dile getirilmesi amacıyla 3 Aralık Engelliler Günü ülkemizde de her yıl kutlanmaktadır. Bu yıl ki engelliler günümüze Zonguldak olarak çok mutluyuz. Çünkü yıllardır mücadelesini verdiğimiz dernek ofisimiz ve sosyal amaçlı salonumuza değerli belediye başkanımız Selim alanın yer tahsisi ve bağışçılarımızın destekleri ile kavuşmuş bulunmaktayız. Dünyada ve ülkemizde devam eden COVİD-19 virüsü nedeniyle büyük sıkıntılar yaşamaktayız etkinliklerimizde mecburen mesafe korumak kaydıyla az arkadaşla yapmak zorunda kaldık. Ülkemizde son yıllarda engellilere büyük hizmetler yapılmasına rağmen ulusal bazda engellerin acil çözülmesini beklediği iki konuyu dile getirmek zorundayız. Sağlık kurulu raporları konusunda ki sıkıntı bir an önce halledilmeli engelli olduğu halde yüzde 40 rapor alamayan engelliler sağlam muamelesi görmektedir, engelli maaşlarının bağlanması için uygulanan hane gelir testinden vazgeçilerek yalnız engellinin gelirine bakılması konusu acilen çözülmelidir. Engellilerin kullandığı tüm medikal malzemelerde ki Katkı payları alınmamalı veya minimum düzeye çekilmelidir. 2020 yılı EKPSS ve kura ile kamuya yapılacak olan engelli alımlarında kamuda boş bulunan kontenjanların doldurulmasını tüm engelliler adına talep ediyoruz. Türkiye sakatlar derneği Zonguldak Şubesi olarak ilimizde erişebilirlik noktasında aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı bünyesinde Valilik öncülüğünde kurulan erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonunda başkan ve başkan yardımcısı ile asil üye olarak görev yapmaktayız. İlimizde başta kamu binaları olmak üzere tüm binaları denetlemeye devam ediyoruz. Türkiye sakatlar derneği Zonguldak Şubesi yönetim kurulu olarak tüm ülkemizin COVID-19 virüsünden kurtulması dileğiyle sağlıklı ve mutluluk dolu nice 3 Aralık engelliler günlerinde buluşuruz."

Konuşmanın ardından protokol ve dernek üyeleri yeni yapılan dernek binasını gezdi. Program isminin açıklanmasını istemeyen bir bağışçı tarafından verilen 11 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.