Eren Enerji’den BEÜ’ye anlamlı bağış

Virüsün ülkemizde görüldüğü günden bu yana korona salgınıyla mücadelede önemli bir misyon üstlenen BEÜ, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, COVID-19 tanısı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavileri büyük bir özen ve hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

Üniversite hastanesi yoğun bakım ünitesinde kullanılacak yüksek akımlı oksijen cihazları, bir kanül yardımı ile hastanın enstübasyonuna gerek duymadan yeterli oksijenin sağlanmasına yardımcı oluyor. COVID-19 hastalığının tedavisinde önemli bir yere sahip yüksek akımlı oksijen cihazlarına yoğun şekilde ihtiyaç duyuluyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"COVID-19 pandemisi mücadelesinde hastanemize yaptığı katkılardan dolayı Eren Enerji'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Süreç boyunca daima desteğini gördüğümüz Eren Enerji'nin bu anlamlı bağışı ile pek çok hastamız sağlığına yeniden kavuşabilecek. Hastanelere yapılan bağışlar önemli bir şeye vesile olup, hayat kurtarabiliyor. Desteklerinden dolayı Eren Enerji'ye hastanemiz, şahsım ve hastalarımız adına teşekkür ederim."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Eren Enerji'ye, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarımıza kritik durumdaki hastaların solunum yetmezliğinin tedavisinde büyük destek sağlayacak cihazların bağışından dolayı teşekkür etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip koronavirüs pandemisi ve akabinde oluşan Covid-19 hastalığının çok hızlı bir şekilde ilerleyip yoğun bakım ihtiyacını artırdığı bu dönemde yapılan bu anlamlı bağışın ayrıca önemine dikkat çeken Rektör Çufalı, "Yoğun bakım yatışı en çok solunum yetmezliği nedeniyle olduğundan, hastalar yoğun bakım ihtiyacı duyuyor. Bu kadar çok kişiyi etkileyen bir koronavirüs salgınında da yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazlarının önemi büyük oluyor. Sağlığa yatırım geleceğe yatırımdır, insana yatırımdır. Bu kapsamda Eren Enerji anlamlı bağışıyla, salgınla mücadelede, yoğun bakım hizmetlerinin kolaylaştırılmasında büyük destekçimiz olacak. Bu süreçte büyük emek veren sağlık çalışanlarımıza da minnettarız. Onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Çufalı, salgın sürecinde hasta ve yakınları ile vatandaşlara fiziksel mesafeyi korumaları, hijyene ve maske takılmasında itina göstermelerinin kendi sağlıkları ve sevdiklerinin sağlığı açısından da hayati olduğunun bir kez daha altını çizdi.