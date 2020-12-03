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yattı mı, yatan iller hangileri? 3 Aralık sorgula

Devlet tarafından yatırılmaya devam ediyor. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişilerin bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı E Devlet üzerinden sorgulanıyor. Aralık ayı itibariyle sorgulamalar hız kazandı. Bakım parası ödenekleri e Devlet'in "" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Peki , yatan iller hangileri? 3 Aralık sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.12.2020 15:05 ABONE OL
Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 3 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Aralık ayı itibariyle evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası her ayın belli tarihlerinde hesaplara yatıyor. Bakım ödenekleri SMS ve e devlet üzerinden sorgulanıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 3 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı sorgulamaları an itibariyle hız kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Haberimizde, 3 Aralık 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ- 3 ARALIK 2020

Evde bakım maaşı 3 Aralık 2020 tarihi ödemeleri henüz yapılmadı.Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

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Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 3 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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