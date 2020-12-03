Aralık ayı itibariyle evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası her ayın belli tarihlerinde hesaplara yatıyor. Bakım ödenekleri SMS ve e devlet üzerinden sorgulanıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 3 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı sorgulamaları an itibariyle hız kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Haberimizde, 3 Aralık 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.