Fizyoterapist Nebi Erdal engellileri unutmadı…

3 Aralık Dünya Engelliler günü yaklaşırken, engellilerin yaşadıkları ise bazı kesimler tarafından dile getiriliyor. Van'da görev yapan Fizyoterapist Nebi Erdal, engellilerin yaşadıklarını yakından takip etmek için Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesindeki bir parkta palyaço kılığında bir gününü tekerlekli sandalyede geçirdi. Yaptığı çalışmaya dair konuşan Erdal, gün içerisinde engelli bireyleri daha iyi anlamak ve onlara olan tutumun değişmesine işaret etmek için palyaço kıyafetiyle tekerlekli sandalyede gününün bir kısmını geçirdiğini söyledi.

TEDAVİ GÖREN ÖĞRENCİLERİ UNUTMADI

Erdal, "Van'da bana ait özel bir Fizik Tedavi merkezinde çalışıyorum. Engelli bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için onları tedaviye alıyorum. Ne zaman kendini toplumdan soyutlamış birini görsem oralı oluyorum. Yürümeye çalışan Mesut, dizüstünden her iki bacağını kaybeden Poniela sevdalısı, Bazen koşmaya çalışan Efe, sürünmeye çalışan Muhammed, tedavi sırasında uyuyakalan Salih oluyorum. Tembelliğe alışmış Soner, sahip olduğu ortez ile hayata meydan okuyan Yalçın oluyorum. Bazen de kendini tamamen unutmuş Eymen, koltuk değneklerini atmayı başaran yusufçuk, Umutsuzca bakan Sadık amca, köşede çaresizce oturan Gazi, skolyozlu Recep'im, Yusuf'um. Hayatın tadına yeni yeni varmış Kadir'im, Haktan'ım" dedi.

"LÜTFEN HERKES KALBİNDEKİ ZİNCİRİ KIRSIN"

Psikolog olduğunu söyleyen Erdal, "Doktorum ve aynı zamanda öğretmenim. Sonra onların o kırık kalbini onarmaya çalışan mühendisim, Elif'im, Azra bebeğim, her zaman umut vardır diyen Ayda'yım. Dünyaya gözlerini erken açan Serhat ve Ebrar'ım. Anneyim, babayım ve hepsinin farkındayım. Yürüyorum, koşuyorum, istediğim her yere gidebiliyorum, herkes gibi mutlu olduğum da sevinebiliyorum ve bütün bu sahip olduklarıma rağmen bu özelliklere sahip olamayan kardeşlerimizin farkındayım. Tekerlekli sandalyem yok, koltuk değneğinde değilim, gözlük falan da takmıyorum, işitme cihazım falan da yok ama onların farkındayım. Lütfen herkes kalbindeki zinciri kırsın ve kafasındaki kelepçeleri açsın. Hep beraber onların farkına varalım." şeklinde konuştu.

"PALYAÇO GÖRMÜŞ GİBİ TEBESSÜM EDİN"

Yaptığı çalışmaya dair konuşan Erdal, "Palyaço kıyafeti giyip tekerlekli sandalyeyle dolaşmamın sebebi sağda, solda, sokağın başında veya caddede engelli bir birey gördüğünüz zaman, palyaço görmüş gibi tebessüm edin. Tuhafmış gibi acıyarak ya da halinize şükür ederek bakmayın. Yanına gidin konuşun, dertleşin ve hikayesini dinleyin. Eminim anlatacak ve anlatmak isteyecek o kadar güzel çok hikayeleri var ki. İşini severek ve hakkıyla yapan tüm fizyoterapistlere saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.