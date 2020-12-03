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Köprüsü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mavi renge büründü

Her yıl 3 Aralık'ta engelli bireylere dikkati çekmek amacıyla kutlanan Dünya Engelliler Günü kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor.  () Köprüsü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 3.12.2020 22:15 Son Güncelleme: 3.12.2020 23:02 ABONE OL
FSM Köprüsü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mavi renge büründü

Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Dünya Engelliler Günü için renklendirildi.

Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Nejla Sümer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde en fazla sıkıntıyı engelli bireylerle yakınlarının yaşadığını belirtti.

Sümer, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde FSM Köprüsü'nün mavi renkle ışıklandırılmasını talep ettik. Hepimizin bu süreçte maviye ihtiyacı var. Mavi, umuttur diyoruz. Işıklandırma talebindeki amacımız toplumda engelliler ile ilgili farkındalık oluşturulmasıdır." ifadelerini kullandı.

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FSM Köprüsü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mavi renge büründü
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