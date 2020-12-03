Hatay’da bir sağlık çalışanı daha koronaya yenildi

Hatay'ın Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde görev yapan 43 yaşındaki anestezi teknisyeni Ümit Zan korona virüsten yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuk babası anestezi teknisyeni Ümit Zan, korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı test pozitif çıktı. Anestezi teknisyeni Zan, evde tedavi görürken birden fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ancak tüm müdahaleye karşın Ümit Zan'ın kurtarılamadığı belirtildi.

Zan'ın eşi ve çocukları da koronavirüs testi yapıldıktan sonra karantinaya alındığı bildirildi.