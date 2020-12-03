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’da bir sağlık çalışanı daha koronaya yenildi

’da bir sağlık çalışanı daha koronavirüas’e yenik düşerek hayatını kaybetti. Kentte son bir haftada koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 3’e çıktı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 3.12.2020 15:59 ABONE OL
Hatay’da bir sağlık çalışanı daha koronaya yenildi

Hatay'ın Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde görev yapan 43 yaşındaki anestezi teknisyeni Ümit Zan korona virüsten yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuk babası anestezi teknisyeni Ümit Zan, korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı test pozitif çıktı. Anestezi teknisyeni Zan, evde tedavi görürken birden fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ancak tüm müdahaleye karşın Ümit Zan'ın kurtarılamadığı belirtildi.

Zan'ın eşi ve çocukları da koronavirüs testi yapıldıktan sonra karantinaya alındığı bildirildi.

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Hatay’da bir sağlık çalışanı daha koronaya yenildi
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