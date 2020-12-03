Hemşire annenin ‘evlat’ zaferi

Ordu'da boşanma sürecinde koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek 5 yaşındaki çocuğunun velayeti alınan hemşire Cemile Deniz'in itiraz üzerine, Ordu 2'nci Aile Mahkemesi kararını verdi. Karar üzerine, çocuğun velayeti babadan alınıp, anneye verildi. Ordu'da Evde Sağlık Hizmetleri Servisi'nde çalışan hemşire Cemile Deniz (31) ve Mehmet Atakan Deniz çifti, karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açmış, mahkeme geçici olarak çocuğun velayetinin anne Cemile Deniz'e verilmesine karar vermişti. Ancak Mehmet Atakan Deniz, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu ifade ederek velayetin kendine verilmesi talebiyle 13 Temmuz'da mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar vermişti. Ancak Cemile Deniz, avukatı İrfan Demir aracılığıyla karara itiraz etti. Hemşire annenin itirazı üzerine mahkeme, psikolog ve pedagoglardan oluşan uzman bilirkişi heyetinden rapor istedi. Bilirkişiler, anne ve babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamları inceledi, çocukla bir araya geldi. Dün yapılan duruşma sonrasında mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda velayeti tekrar anneye verdi.