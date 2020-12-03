İHL'de 'Erişilebilir Hizmetler' ile seyahat kolaylaşıyor

Engelli yolcuların rahat kullanabilmesi ve sunulan tüm hizmetlerden faydalanabilmesi için de özel olarak tasarlanan İstanbul Havalimanı yolcularına kesintisiz, erişilebilir ve bağımsız bir havalimanı deneyimi sunmak için 32 paydaşı ile birlikte 'Erişilebilirlik Deklarasyonuna' imzasını attı.

Erişilebilir havalimanı olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren havalimanında otizm, serebral palsi, görme engelli ve hareket kısıtlılığı gibi farklı zorluklar yaşayan yolcularına, terminalin giriş kapısından uçuş kapısına kadar yeni uygulamaları hayata geçirdi.

İstanbul Airport mobil uygulamasının erişilebilirliği için de çalışmalar yürüten havalimanı, uçuşu takip etme özelliği ile misafirlerin uçuşları hakkındaki güncel bilgiyi telefonlarından anlık bilgilendirme olarak almalarına olanak sağlıyor.Koranvirüs salgını ile birlikte özel yolcularını düşünen İstanbul Havalimanı, maske takma, sosyal mesafeyi koruma gibi uyarıları havalimanı ekranlarından işaret diliyle gösteriyor.

OTOPARKTAN BAŞLIYOR

Havalimanında 'Erişilebilir Seyahat Deneyimi' otoparkta başlıyor. Otoparkın her katında engelli araç park yerleri bulunuyor. Her tuvalet bölgesinde ayrıca erişilebilir tuvaletler yer alıyor. Terminalin giden yolcu katı girişindeki 1, 3 ve 7 numaralı giriş kapılarının karşısındaki engelli yolcu indirme-bindirme noktaları ile yolcuların erişilebilir kapılara yakın noktalardan araçtan indirilmelerine olanak sağlanıyor.

KILAVUZ YOLLAR

Giriş kapıları öncesindeki asistan çağrı telefonları ile havayollarından asistanlık hizmeti talep eden yolcuların terminale girmeden bu hizmeti almaları sağlanıyor. Havalimanında görme engelli yolcular için hissedilebilir yüzey uygulaması bulunuyor. Giriş kapılarında başlayan kılavuz yollar, güvenlik noktalarında engelli yolcu öncelikli geçişlerden geçerek misafirlere kesintisiz hizmet sunuluyor.

ÖZEL YOLCU HİZMET NOKTASI

Terminalin giden yolcu katı kara tarafında ise özel gereksinimli yolcular için iki adet 'Özel Yolcu Hizmet Noktası' bulunuyor. Daha sakin bir alana ihtiyacı olan, elektrikli tekerlekli sandalyesini şarj etmek isteyenler kapı öncesindeki telefonu kullanarak bu odalardan faydalanabilir. Oda içinde protezini çıkarıp uçak altına vermek isteyen misafirler için de kapalı bir alan ve misafirlerin stressiz bir şekilde check-in zamanını beklemelerine yardımcı olacak uçuş bilgi ekranları bulunuyor.

DANIŞMA KİOSKLARI İŞARET DİLİNDE

İstanbul Havalimanı danışma noktalarında ise işitme cihazı kullanan yolcuların indüksiyon döngü sistemleriyle destek oluyor. İşitme güçlüğü yaşayan ve işitme cihazı kullanan misafirler için terminaldeki tüm asansörlerde, danışma masasında indüksiyon döngü sistemi bulunuyor. Terminalindeki dijital danışma kioskları ile misafirlere hizmet, mekân sorgulama, uçuş bilgi alma ve rota çizme desteği sunulurken, misafirler bir temsilciye bağlanarak sesli ve görüntülü canlı destek alabiliyorlar. 23 farklı noktadaki dijital danışma kiosklarında Türkçe ve İngilizce dışında Türkçe işaret dili ile de canlı destek hizmeti sağlanıyor.

BRAİLLE ALFABELİ PANOLAR

Görme güçlüğü yaşayan yolcuları için gelen ve giden yolcu katı terminal girişine yakın noktalardaki danışmalarda, kat bilgilerini, katta verilen hizmetleri içeren Braille alfabeli panolar bulunuyor. Bunlar beraber asansörlerdeki kat bilgilendirme tabelalarında ve tuvalet tabelalarında da Braille alfabesi misafirlere sunuluyor.

SALGIN UYARILARI İŞARET DİLİYLE

Koranvirüs salgını ile birlikte özel yolcularını düşünen İstanbul Havalimanı, maske takma, sosyal mesafeyi koruma gibi uyarıları havalimanı ekranlarından işaret diliyle gösteriyor.

GÖRÜNMEYEN ENGELLİLİK UYGULAMALARI

Dışarıdan fark edilemeyen ancak günlük süreçlerde güçlükler yaşayan misafirleri için de hizmet kapsamını genişleten İstanbul Havalimanı, demans, otizm, konuşma güçlüğü, okuma güçlüğü görünmeyen bir engele sahip bireyin yaşadığı güçlükler anlaşılamadığı için havalimanı süreçleri bu kişiler için daha zorlu bir mücadele haline gelebiliyor.

AYÇİÇEĞİ YAKA KARTI UYGULAMASI

Ayçiçeği yaka kartı uygulaması ile bu kişileri havalimanı çalışanlarına görünür kılarak, çalışanların onların farkına varması ve onlara karşı hassasiyetle yaklaşması sağlanıyor. Görünmeyen engelliliğe farkındalık ve hassasiyetin arttırılması amacıyla İngiltere'de, Londra Heathrow Havalimanı'nda başlayan 'Ayçiçeği Yaka Kartı Uygulaması' İstanbul Havalimanı'nda da uygulanıyor.Tekerlekli sandalye, baston gibi aparatlar ile havalimanını kullanan yolcular olması durumunda ise çalışanlar bu kişilere hassasiyetle yaklaşıyor. İGA çalışanları, aldıkları eğitimle 'Ayçiçeği Yaka Kartı' takan kişilere daha fazla desteğe ve süreçlerde daha fazla zaman tanınmasına ihtiyaçları olabileceğini biliyor. Havalimanındaki danışmalardan bir form doldurularak alınabilen yaka kartı diğer uçuşlarda da kullanılabiliyor.

ÇOK ÖZEL MİSAFİR ODALARI

Kalabalığa, sese daha duyarlı olan otizm gibi farklılıklara sahip misafirlerin havalimanı deneyimini kolaylaştırabilmek için özelleştirilen 'Havalimanı Rehberi'ni havalimanı süreçlerini fotoğraflarla anlatıyor ve bu uygulamayı misafirlerinin hizmetine sunuyor. Ayrıca bu yolcular için 'Çok Özel Misafir Kartı' uygulaması mevcut. Özel misafirler bu kart ile İstanbul Havalimanı'nda biri iç, biri dış hatlarda olmak üzere iki tane bulunan Çok Özel Misafir Odalarına giriş yapabiliyor, belli bir rota üzerinde ilerleyen buggyler ücretsiz olarak yararlanıyor. Bu odalarda dinlenme alanları, özellikle çocuklara yönelik oyuncaklar, televizyonda çizgi film gösterimi ve uçuş bilgi ekranları bulunuyor. Bunların yanında herhangi bir kriz durumunda kullanılmak üzere duvarları yumuşak zeminle kaplanan küçük sessiz odalar da bu özel alanın içinde yer alıyor.

ÖZEL MİSAFİRLERE YENİ HİZMETLER

İstanbul Airport mobil uygulamasının erişilebilirliği için de çalışmalar yürüten İstanbul Havalimanı, uçuşu takip etme özelliği ile misafirlerin uçuşları hakkındaki güncel bilgiyi telefonlarından anlık bilgilendirme olarak almalarına olanak sağlıyor.

İç hatlarda bulunan hissedilebilir Erişilebilir Rota ile, beyaz bastonlu görme yetisi olmayan misafirler danışma noktalarından uçuş kapılarına kadar engelsiz bir şekilde ulaşabiliyor. Erişilebilir rotanın yanında İstanbul Airport mobil uygulamasında geliştirilen erişilebilir iç mekân navigasyonu ile telefonunu sesli asistan özelliğiyle kullanan misafirler istedikleri mekâna bağımsızca ulaşabiliyor.

Misafirler uçuş kapılarına ya da aradıkları mekâna rota çizdirebiliyor, rotayı sesli yönlendirmelerle takip edebiliyor, bulundukları konumu öğrenebiliyor ve 'etrafımda ne var' özelliği ile telefonlarını tuttukları yönde ne olduğu hakkında bilgi alabiliyorlar. Her tuvalet bölgesinde bulunan e erişilebilir tuvaletlerin yanında giden yolcu katı iç hat ve dış hat bölgelerinde yüksekliği ayarlanabilir yatak ünitesi bulunan yetişkin alt değiştirme odaları yatarak alt değişimi ihtiyacı duyan misafirlere hizmet veriyor. Bagaj alım noktasında da engelliler için uygulamalar mevcut. Bagaj bantları etrafında ayrılan öncelikli bagaj bekleme alanlarıyla engelli misafirler için daha sakin bir alanda bagajları bekleme imkânı sağlanıyor.