İstiklal’e 3 metrekare ayarı

Megakent İstanbul'un günün her saati hareketliliğiyle ünlü Taksim İstiklal Caddesi'ne pandemi tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getiriliyor. Kalabalığı Kovid-19 şartlarına göre yönetmek amacıyla 3 metrekareye bir kişi gelecek şekilde havadan drone ile denetleme yapılacak. İstiklal Caddesi girişine kurulan bariyerlerle giriş çıkışlar yapılacak. Aynı anda 7 bin kişiden fazla insan caddede bulunmayacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri de maske denetimlerini sıklaştırdı. SABAH'ın yeni uygulamayla ilgili görüşünü aldığı vatandaşlardan Veysi Maskan, "İnsanlar bazen maske ve sigara kuralına uyarken bazen aldırış etmiyorlar. Özellikle turistler bu kuralı fazla ihlal ediyor. Bu mesafe uygulaması çok yararlı olacak" dedi. Beyoğlu Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan ve bugünden itibaren uygulanacak kararla ilgili açıklama yapan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli "Vatandaşlarımızdan yeni uygulamayla ilgili anlayış bekliyoruz" dedi.